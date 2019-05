StuttgartSo ein ein großes Aufgebot an Polizeiautos hat der Löwenmarkt in Weilimdorf selten gesehen. Beamte in Uniform und Zivil durchsuchen einen gastronomischen Betrieb, kontrollieren einen Lastwagen, befragen Passanten. Zeitgleich holen Beamte der Bundespolizei in der Schurwaldstraße im Stuttgarter Osten Kisten mit Unterlagen aus einer Asylunterkunft, registrieren und befragen draußen die Bewohner. Hunderte Beamte haben am Mittwochmorgen in Stuttgart nur einen Auftrag: Netzwerke gegen Schleuserkriminalität aufzuspüren. Sie finden gleich zwei.

Für einen 54-Jährigen endet am Mittwoch ein Millionengeschäft mit indischen und