StuttgartWenn Menschen mit Behinderung Opfer werden, haben sie oft ein Problem: sich mitzuteilen – und dann verstanden zu werden. Das ist auch in dem Fall so, der jüngst die Diakonie Stetten in Aufruhr versetzt hat. Ein Zeitarbeiter soll zwei Bewohner schwer sexuell missbraucht haben. Die Befragungen der Opfer sollen sich schwierig gestaltet haben, so hat es der Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart berichtet. Doch die Schilderungen wurden von den Ermittlern als glaubwürdig eingestuft. Der Heilerziehungspfleger wird tatsächlich angeklagt: wegen sexuellen Missbrauchs von widerstandsunfähigen Personen in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von