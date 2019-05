StuttgartIn wenige Bilder passen große Fragen des Lebens, wenn man sie Trickfilmern anvertraut: Das ganze Dilemma weiblicher Teenager erzählt ohne Worte die niederländische Animatorin Nienke Deutz in knapp 10 Minuten in „Bloeistraat 11“. Als unzertrennliche Blutsschwestern erscheinen die beiden Mädchen darin, die auf dem Trampolin hüpfen und gemeinsam in der Badewanne die Luft anhalten. Ein Junge taucht auf, schon zerreißt das Band zwischen den transparenten Figuren in ihrer luftigen Papierwelt. Dafür gab es den Grand Prix des Stuttgarter Trickfilm-Festivals. 80 000 Besucher kamen trotz des nasskalten Wetters, das beim Open-Air auf dem Schlossplatz