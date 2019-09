StuttgartEinen Monat, nachdem in der Nacht vom 12. auf 13. September 1944 zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr mehr als 200 britische Bomber weite Teile der Stadt in Schutt und Asche gelegt haben, legt Stuttgarts Oberbürgermeister Karl Strölin seinen Schadensbericht vor: „Was nun die Gebäudeschäden im Einzelnen betrifft, so kann ich aus der langen Liste der total und schwer beschädigten öffentlichen Gebäude nur ganz wenige hervorheben. Ich erwähne vor allem das Haus der Technischen Werke, das Innenministerium, das Kultusministerium, das Justizgebäude, die Reichsbahndirektion, die Reichspostdirektion, das Schloß Rosenstein, das Kleine Haus der Staatstheater, die