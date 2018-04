StuttgartWas kostet eine Immobilie in Stuttgart wirklich? Die Preise aus Internetportalen und Inseraten spiegeln lediglich den Wunsch der Verkäufer wieder. Was jedoch tatsächlich bezahlt wird, wissen meist nur die Notare. Allein der städtische Gutachterausschuss hat Zugriff auf diese Daten. Unsere Zeitung präsentiert nun die Preisentwicklung am Immobilienmarkt auf Basis dieser Zahlen.

Obwohl in den vergangenen Wochen zahlreiche Stimmen zu hören waren, wonach die Zeit steigender Wohnungspreise vorüber sei, ist die Lage in Stuttgart zumindest aktuell eine andere. „Für sinkende Preise gibt es derzeit keine Anzeichen“, erläutert Steffen Bolenz, der