Stuttgart (mk) - Die Veranstalter haben zum Abschluss des 172. Cannstatter Volksfestes eine positive Bilanz gezogen. Ihren Angaben zufolge seien an den 17 Tagen bis zum gestrigen Sonntag 4,1 Millionen Besucher gezählt worden. Dies waren 100 000 Besucher mehr als 2016. An den Festtagen habe eine entspannte und familiäre Atmosphäre geherrscht. „Wir durften ein sehr schönes Volksfest 2017 erleben - mit nahezu perfekten äußeren Bedingungen“, sagt Andreas Kroll, Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft. Auch am letzten Wochenende sei das Fest noch einmal gut besucht gewesen. Der Ballonstart musste aus