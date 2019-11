Stuttgart (dpa/lsw)Mit mehr als 10.000 Beschäftigten aus der Auto- und Zulieferindustrie in Baden-Württemberg will die IG Metall am 22. November gegen Stellenstreichungen und Sparprogramme in der Branche protestieren. Anstatt die Transformation gemeinsam mit den Beschäftigten aktiv anzugehen, nutzten Unternehmen den technologischen Wandel als Deckmantel für reine Profitmaximierung, kritisierte IG-Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger am Mittwoch in Stuttgart. «Bevor es mit der Transformation überhaupt richtig losgeht, beginnen Unternehmen mit zum Teil heftigen Methoden, an soziale Errungenschaften zu gehen oder gar den Personalabbau voranzutreiben»,