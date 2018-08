StuttgartDas „Sanctuarium“ hat Stuttgart bundesweit Schlagzeilen beschert – allerdings in der unrühmlichen Rubrik Schildbürgerstreiche. Im Februar hatte das Garten- und Friedhofsamt das 1993 anlässlich der Internationalen Gartenbauausstellung am Pragsattel eingerichtete Natur-Kunstwerk dieses Namens kleingehäckselt. Von der ursprünglichen Idee des international bekannten niederländischen Künstlers Herman de Vries, einen kreisrunden Raum inmitten der Stadt zu reservieren, auf dem sich die Natur – geschützt von einem Zaun – ungehindert entfalten kann, war nichts mehr übrig. Der Rückschnitt, so räumte der verantwortliche Chef des Garten- und Friedhofsamtes,