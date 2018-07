Stuttgart - Die zweitbeste deutsche Tennisspielerin Laura Siegemund aus Metzingen zog sich keine vier Wochen nach ihrem Turnier-Triumph von Stuttgart „in der Form meines Lebens“ beim Turnier in Nürnberg am 25. Mai diesen Jahres im rechten Knie einen Kreuzbandriss zu. „Auch wenn Tennis für mich derzeit weit weg ist, geht mein Blick nach vorne. Ich stecke all meine Kraft in eine schnellstmögliche Genesung, denn ich will wieder gut Tennis spielen. Aber ich setze mich nicht unter Druck“, sagte Siegemund im Interview.

Sie haben so eine schwere Verletzung erlitten, dass Sie jetzt vor gar nichts mehr Angst haben