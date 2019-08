24.8.2019 Unfall an der der Kreuzung Schorndorfer/ Lettenäcker Strasse in Plochingen

Plochingen (red) Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend sind in Plochingen zwei Menschen verletzt worden. Gegen 20.30 Uhr übersah ein aus Richtung Lettenäcker kommender Transporter an der Kreuzung Schorndorfer Straße und Lettenackerstraße einen von Plochingen kommenden Volvo. Wie die Polizei bestätigte, war die Ampel an der Kreuzung außer Betrieb. Beim Linksabbiegen stieß der Transporter frontal mit dem Volvo zusammen. Der Fahrer des Pkw sowie seine Beifahrerin wurden leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen vor Ort, um die Verletzten zu versorgen. Die Plochinger Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz, unterstützte´den Rettungsdienst bei der Patientenversorgung und stellte den Brandschutz sicher.