Anzeige

Esslingen (red) - Nichtbeachten der Vorfahrt war laut Polizeibericht die Ursache eines heftigen Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen in Esslingen. Ein 49-Jähriger ist mit seinem Auto kurz nach 7 Uhr von der Hainbachstraße in die Hirschlandstraße abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Wagen eines 24-Jährigen, der Vorfahrt hatte. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß an den Fahrbahnrand abgewiesen, wo sie gegen Eisenpoller stießen. Die Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beträgt nach einer ersten Schätzung knapp 15 000 Euro.