Aichwald (pol) Gegen 17.40 Uhr fuhr ein 19-jähriger Renault Clio-Fahrer die Remstalstraße aus Schanbach kommend in Richtung Ortsmitte Aichschieß entlang. Auf Höhe einer Tankstelle bemerkte er erst zu spät, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geraten war und krachte in das Heck eines Citroen C8, berichtet die Polizei. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Auto auch noch auf einen davor stehenden Toyota geschoben. Während der junge Unfallverursacher unverletzt blieb, zogen sich sowohl der 62-jährige Citroen-Fahrer, als auch der 47 Jahre alte Mann am Steuer des Toyota leichte Verletzungen zu. Sie mussten vom Rettungsdienst für weitere Untersuchungen in eine Klinik gebracht werden. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt 11.000 Euro. Der Renault und der Citroen mussten abgeschleppt werden.