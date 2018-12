Anzeige

Esslingen (pol)Ein 25-jähriger Mann wollte am Donnerstagnachmittag kurz nach 16 Uhr mit seinem Auto in der Mettinger Straße vom rechten Fahrbahnrand anfahren, um sich in den fließenden Verkehr einzufädeln. Dabei übersah er einen von hinten heranfahrenden Wagen. Dessen 67-jähriger Fahrer konnte nicht mehr schnell genug reagieren, sodass es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand, allerdings war der Wagen des Unfallverursachers nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der Schaden wird auf knapp 10.000 Euro geschätzt.