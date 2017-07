Köngen (pol) - Unachtsamkeit ist laut Polizei die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 16.40 Uhr auf der Bahnhofstraße ereignet hat. Ein 88-Jähriger war mit seinem Audi A4 auf der Bahnhofstraße in Richtung Wendlingen unterwegs. An der Kreuzung zur Wertstraße erkannte er nach Angaben der Polizei zu spät, dass ein vorausfahrender 24-Jähriger mit seinem BMW Mini verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Weil er zudem zu dicht aufgefahren war, krachte er mit so großer Wucht ins Heck des Mini, dass dieser noch auf einen davor stehenden VW Golf einer 26-Jährigen aufgeschoben wurde. Während der Fahrer des Mini unverletzt blieb, musste die Fahrerin des Golf vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls leicht verletzt, wollte aber nach der Unfallaufnahme selbst einen Arzt aufsuchen. Der Audi und der Mini waren so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten. Der entstandene Schaden wird auf etwa 9000 Euro geschätzt.

