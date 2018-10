Anzeige

Baltmannsweiler (pol) Die Verkehrspolizei Esslingen sucht zum Verkehrsunfall, der sich am Freitag gegen 16:50 Uhr in Baltmannsweiler unweit der Deponie "Weißer Stein" ereignete, einen grauen Van. Nach Angaben der Beteiligten musste das Fahrzeug unmittelbar nach der Kollision der Unfallstelle ausweichen und setzte seine Fahrt in Richtung Baltmannsweiler fort. Der Fahrer des grauen Van wird nun als Zeuge gesucht. Hinweise können direkt bei der Verkehrspolizei in Esslingen unter 0711 3990420 oder beim Polizeirevier Esslingen unter 0711 39900 gegeben werden. Des Weiteren hat sich die Sachschadenssumme entgegen der Erstmeldung auf mehrere zehntausend Euro erhöht.