Anzeige

Nürtingen (pol)Bei einem Verkehrsunfall in Nürtingen wurde am Dienstagmittag ein Kind verletzt. Die Verkehrspolizei Esslingen sucht nach Zeugen. Laut Polizei trat der achtjährige Junge gegen 12.20 Uhr an der Fußgängerampel im Kreuzungsbereich Werastraße/Kirchheimer Straße/Im Inneren Bogen auf die Fahrbahn und stieß mit einem vorbeifahrenden BMW zusammen, mit dem eine 19-Jährige in Richtung Kirchheimer Straße unterwegs war. Der Junge wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Wer zum Zeitpunkt des Unfalls grün hatte, der Junge oder die Frau, konnte die Polizei bislang nicht klären. Dehalb bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 zu melden.