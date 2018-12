Anzeige

Neckartenzlingen (pol)Auf etwa 10.000 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein noch unbekannter Autofahrer am Sonntagmittag auf der K1258 zwischen Bempflingen und Neckartenzlingen verursacht hat. Anschließend flüchtete er vom Unfallort. Wie die Polizei berichtet, war der Unbekannte möglicherweise mit einem größeren Fahrzeug gegen 17.30 Uhr von Bempflingen in Richtung Neckartenzlingen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er auf Höhe der Zufahrt zum Parkplatz des Modehauses nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Ampelmast. Ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher in unbekannte Richtung. Das gesuchte Fahrzeug dürfte zumindest teilweise rot lackiert und auf der Beifahrerseite erheblich beschädigt sein. Das Polizeirevier Nürtingen bittet unter der Telefonnummer 07022/9224-0 um Hinweise.