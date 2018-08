Anzeige

Wernau (pol) Wie die Polizei mitteilte, streifte der Fahrradfahrer gegen 20:40 einen parkenden Pkw und stürzte dabei. Dadurch wurde der Fahrzeughalter auf den Unfall aufmerksam und sprach aus seinem Wohnobjekt heraus den Fahrradfahrer an. Dieser ließ sich jedoch davon nicht abbringen an der Unfallstelle zu bleiben, sondern er setzte sich wieder auf sein Fahrrad und flüchte unerkannt. Bei dem Unfall entstand an dem geparkten Pkw ein Schaden in Höhe von ca. 800,- Euro.

Bei dem Fahrradfahrer handelt es sich um einen circa 20 Jahre alten Mann mit dunklem Teint und kurzen schwarzen Haaren. Er war bekleidet mit einer blauen Jeans und einem roten T-Shirt mit weißer Aufschrift auf dem Rücken. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein dunkles Mountainbike. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrradfahrer nimmt das Polizeirevier Kirchheim/Teck unter der Rufnummer: 07021/5010 entgegen.