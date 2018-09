Anzeige

Filderstadt (pol)Ein Wohnanhänger, der vom Volvo eines 59-jährigen Autofahrers gezogen wurde, hat am Mittwochnachmittag ein unerwünschtes Eigenleben entwickelt und ist umgekippt. Der Mann war kurz nach 16 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen den Anschlussstellen Bonlanden und Plattenhardt unterwegs, als er bemerkte, wie sein Caravan plötzlich und ohne erkennbaren Grund zu Schlingern begann, berichtet die Polizei. Zwar verlangsamte der Autofahrer sofort das Tempo, aber der Anhänger schaukelte sich weiter auf und ließ sich auch nicht mehr abfangen. Der Wohnwagen kippte laut Polizei schließlich auf die Seite, verkeilte sich mit dem Volvo und zog das Gespann in Richtung der linken Fahrspur. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt, aber sowohl am Auto als auch am Caravan entstand ein Sachschaden von jeweils zirka 8.000 Euro. Für die Dauer der Bergung des Gespanns wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.