14.12.18: Wohnungsbrand in Leinfelden-Echterdingen-Stetten

Leinfelden-Echterdingen-Stetten (red)In einem Büro im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Stettener Siebenmühlenstraße ist am Freitagmittag gegen 13.15 Uhr ein Brand ausgebrochen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich nach Angaben der Polizei eine 53-jährige Frau mit einem Kunden im danebenliegenden Raum. Als die beiden den Rauch aus dem Büro bemerkten und nachschauten, entdeckten sie, dass der Schreibtisch bereits in Flammen stand.

Daraufhin verständigte die Frau über Notruf die Polizei. Die Feuerwehr verhinderte durch ihr rasches EIngreifen ein Übergreifen des Feuers auf die oberen beiden Stockwerke. Sie wurden lediglich durch den starken Rauch erheblich in Mitleidenschaft gezogen und dürften unbewohnbar sein. Weiterhin rette die Feuerwehr zwei Tiere aus dem Haus. Die 53-Jährige erlitt einen Schock und musste vom Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere zehntausend Euro. Kriminaltechniker werden am Samstag mit den Ermittlungen zur Brandursache beginnen.