Wernau (pol)Am 31. Dezember des vergangenen Jahres hat ein 86 Jahre alter Beifahrer bei einem Verkehrsunfall um 18.20 Uhr in der Straße Schloßhof in Wernau schwere Verletzungen erlitten. Nun starb der Mann am Mittag des 13. Januar in einer Klinik an den Folgen des Unfalls. Wie bereits berichtet, war eine 79-jährige Opel-Fahrerin mit ihrem Wagen am Silvesterabend gegen eine Steinmauer geprallt.