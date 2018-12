Anzeige

Wendlingen (pol)Bei einem Zusammenstoß zweier Radfahrer sind am Dienstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, an der Landesstraße 1200 zwischen dem Neckar und der Unterführung der B 313 beide Unfallbeteiligte schwer verletzt worden.

Ein 33-Jähriger fuhr mit seinem Mountainbike den rechten Gehweg neben der Straße in Richtung Köngen. Von dort kam ihm ein 12-jähriger Schüler ebenfalls auf einem Mountainbike entgegen. Beide dunkel gekleideten Radler prallten offenbar ungebremst ineinander und erlitten schwere Verletzungen. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurden die Verunglückten vom Rettungsdienst in verschiedene Kliniken gebracht.

An den Fahrrädern entstand, hauptsächlich bedingt durch den Wert des Carbonrads, ein Gesamtschaden in Höhe von 7.000 Euro. Das Licht am Rad des Jungen war bereits vor dem Unfall nicht mehr funktionsfähig gewesen. Ob der 33-Jährige sein Vorderlicht eingeschaltet hatte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die hierzu Angaben machen können, und andere Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0711/3990-420 beim Verkehrskommissariat Esslingen zu melden.