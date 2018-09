Anzeige

Wendlingen (pol)Am frühen Dienstagabend ist es in einer Flüchtlingsunterkunft in der Heinrich-Otto-Straße zu einer folgenschweren Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern gekommen. Die beiden 19 und 21 Jahre alten Gambier waren gegen 18.30 Uhr aus bislang noch ungeklärten Gründen in Streit geraten, in dessen Verlauf der Jüngere seinen Landsmann offenbar zunächst mit einer Flasche gegen den Kopf schlug. Dieser setzte sich mit einem Messer zur Wehr und fügte seinem Kontrahenten eine oberflächliche Schnittverletzung zu. Seinen anschließenden Fluchtversuch in Richtung Bahnhof konnte der 19-Jährige trotz seiner Verletzungen verhindern. Er hielt seinen Landsmann bis zum Eintreffen der Polizei, die mit vier Streifen anrückte, fest. Die beiden bereits einschlägig polizeibekannten Männer wurden in der Folge durch den Rettungsdienst ärztlich versorgt, wobei der 19-Jährige vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde.