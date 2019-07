Wendlingen (pol)Mit Kopfverletzungen noch unbekannten Ausmaßes ist am Mittwochnachmittag ein 75-jähriger Radfahrer vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert worden. Der Mann fuhr nach Polizeiangaben gegen 17 Uhr die Neckarstraße in Richtung Köngen entlang. Ein von der Schäferhauser Straße einbiegender, 78 Jahre alter Fahrer eines Audi A4 missachtete die Vorfahrt des Radlers und kollidierte mit dessen Hinterrad. Der 75-Jährige, der keinen Schutzhelm getragen hatte, stürzte daraufhin auf die Fahrbahn.