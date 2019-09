Wendlingen (red)Gegen 20 Uhr am Sonntagabend wurde die Wendlinger Feuerwehr in die Neuffenstraße zu einer Rauchentwicklung aus einem Firmengebäude alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang Rauch aus dem Gebäude. Bei der Erkundung stellten die Einsatzkräfte im Gebäude fest, dass die Rauchentwicklung aus einem Keramikofen in der Firma kam. Ein angebauter Katalysator, der die Abgase reinigen sollte, hatte offenbar einen technischen Defekt. Der starke Rauch verteilte sich in der Nachbarschaft und auf Fahrzeugen. Das Gebäude wurde von der Feuerwehr belüftet. Vorher wurden angrenzende Gebäude geräumt und die Anwohner in einer Unterkunft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Nähe betreut. Im weiteren Einsatzverlauf meldeten sich immer mehr Anwohner mit Atemwegsreizungen.

Daraufhin wurden weitere Rettungskräfte alarmiert und die Feuerwehr zog einen Chemie-Fachberater hinzu. Dieser stellte bei Messungen im und am Gebäude jedoch keine erhöhten Werte fest. Der Rettungsdienst versorgte insgesamt 18 Personen ambulant, darunter auch fünf Helfer des DRK Wendlingen. Die umliegenden Fahrzeuge und die eingesetzten Einsatzfahrzeuge wurden vorsichtshalber mit einem Löschrohr abgespritzt. Die Feuerwehr Wendlingen war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften mit Unterstützung der Feuerwehr Ostfildern mit einem Fahrzeug und drei Mann im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit einem Notarzt, dem leitenden Notarzt, dem Einsatzleiter Rettungsdienst, einem Rettungswagen und dem DRK Wendlingen vor Ort.