Weilheim an der Teck (pol) Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro hat ein Dieb entwendet, der zwischen Samstag, 18.55 Uhr, und Sonntag, 00.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Georg-Kandenwein-Straße eingebrochen ist. Der Täter gelangte, wie die Polizei angibt, über ein aufgehebeltes Fenster an der Gebäuderückseite in das Objekt. Im Inneren durchsuchte er Schubladen und Schränke sämtlicher Räume und flüchtete anschließend unerkannt mit seiner Beute. Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte sich ebenfalls auf mehrere Tausend Euro belaufen.