Nürtingen (pol)Leichte Verletzungen hat ein Mann bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag erlitten, als sein Fahrzeug umgekippt ist. Eine 22-Jährige befuhr kurz vor 14 Uhr mit einem Chevrolet die Sudetenstraße in der Braike. An der Kreuzung mit der Hermann-Löns-Straße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden 52-jährigen Lenkers eines dreirädrigen Lieferwagens, der in Richtung Neuffener Straße fuhr. Die Kollision der beiden Fahrzeuge war so unglücklich, dass der Kleinlaster zur Seite kippte. Der Wagen der Unfallverursacherin drehte sich und kam am rechten Straßenrand zum Stehen. Der 52-Jährige konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Er erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Lieferwagen musste geborgen werden. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.