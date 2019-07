Weilheim/Teck (pol) Zwei leichtverletzte Personen und Sachschaden in Höhe von ca. 45.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Freitagvormittag um 11.38 Uhr ereignet hat. Eine 67-jährige VW-Golf Lenkerin befuhr die Lindachstraße und wollte nachfolgend nach links in die bevorrechtigte Kirchheimer Straße einbiegen. Zeitgleich befuhr ein 30-jähriger VW-Passat Lenker die Kirchheimer Straße in Richtung Brunnenstraße. Beim Einbiegen in die Kirchheimer Straße übersah die 67-Jährige den 30-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Passat-Fahrer und seine 34-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der VW-Passat wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Kirchheimer Straße zeitweise voll gesperrt werden, was leichte Verkehrsbehinderungen zur Folge hatte.