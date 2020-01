Wernau (pol) Weil sie die Vorfahrt missachtet hat, hat eine 29-Jährige am Freitagmorgen an der Einmündung Adlerstraße / Albstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau war, wie die Polizei berichtet, kurz nach neun Uhr mit ihrem Audi auf der Adlerstraße aus Richtung Kirchheimer Straße kommend unterwegs. An der Einmündung zur Albstraße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Smart. Dessen 60-jährige Fahrerin hatte keine Chance mehr rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Während die Smartfahrerin unverletzt blieb, erlitt die 29-Jährige einen Schock und wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Audi war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 6.000 Euro geschätzt.