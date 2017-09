Anzeige

Reichenbach/Fils (pol) - Glimpflich ist ein Verkehrsunfall verlaufen, der sich am Donnerstagmorgen, gegen 7.15 Uhr, im Kreisverkehr an der Schillerstraße und der Stuttgarter Straße ereignet hat. Nach Angaben der Polizei war eine 66-jährige Reichenbacherin mit ihrem Fiat 500 auf der Schillerstraße unterwegs. Beim Einbiegen in den Kreisverkehr missachtete sie die Vorfahrt einer 17-Jährigen, die sich mit ihrem Leichtkraftrad Honda bereits im Kreisverkehr befand und in Richtung Plochingen weiterfahren wollte. Nur durch eine Notbremsung konnte die Motorradfahrerin eine Kollision mit dem Fiat verhindern. Dabei verlor sie jedoch die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn.

Bei dem Sturz erlitt sie Schürfwunden und Prellungen, die vom hinzugerufenen Rettungsdienst vor Ort behandelt wurden. Einen Transport ins Krankenhaus lehnte sie ab. Der Schaden an ihrem Motorrad und an ihrer Ausrüstung wird auf etwa 300 Euro beziffert.