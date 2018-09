Anzeige

Leinfelden-Echterdingen/Flughafen (pol)Am Samstagnachmittag sind laut der Polizei bei einem Verkehrsunfall auf der Flughafenstraße vier Personen verletzt worden. Der 26-jährige Fahrer eines VW Passat war um 16 Uhr auf der Flughafenstraße in Richtung Plieningen unterwegs. An einer roten Ampel musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 22-jähriger Alfa-Fahrer bemerkte den vor ihm stehenden Passat zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurden ein Beifahrer und zwei Mitfahrerinnen im Passat leicht verletzt. Auch der Beifahrer im Alfa zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vor Ort behandelt. Der Beifahrer im Passat und eine Mitfahrerin wurden zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Flughafenstraße im Bereich der Unfallstelle gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.