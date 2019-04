Ostfildern (pol) Das Polizeirevier Filderstadt bittet unter der Telefonnummer 0711/7091-3 um Zeugenhinweise zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Montagnachmittag Blechschaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstanden ist. Kurz vor 17.30 Uhr, berichtet die Polizei, wollte ein 81-Jähriger mit seinem Toyota von der Danziger Straße aus nach rechts in eine Garage abbiegen und holte hierzu zunächst nach links aus. Ein nachfolgender, 26 Jahre alter BMW-Fahrer missdeutete dies offenbar und fuhr rechts am Toyota vorbei. In diesem Moment bog der Senior rechts ab und kollidierte mit dem BMW. Zur Verwendung des Blinkers machten die Unfallbeteiligten abweichende Angaben.