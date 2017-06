Neckartenzlingen (pol) - Zahlreiche Verkehrszeichen sind laut Polizei in der Nacht durch unbekannte Personen entlang der Baustelle an der B 312 beschädigt und herausgerissen worden. Durch einen Zeugen wurde eine Gruppe Jugendlicher gesehen, die mit der Sachbeschädigung im Zusammenhang stehen könnte. Mehrere Leitpfosten, ein Bushaltestellenschild und zahlreiche Baustellenschilder wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei bittet unter der Nummer 07022 92240 um Hinweise.

Anzeige