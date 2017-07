Esslingen (pol) - Zu einer randalierenden Person ist am Sonntagabend eine Streife in die Stuttgarter Straße auf Höhe einer dortigen Tankstelle gerufen worden. Als diese gegen 20.30 Uhr an der Örtlichkeit in der Pliensauvorstadt eintraf, hatte sich die Person mit einem schwarzen Roller entfernt. Im Rahmen der Fahndung konnte der Roller, nach Angaben der Polizei, im Kreisverkehr Eberhard-Bauer-Straße, Ecke Weilstraße gesichtet werden.

Bei Erkennen des Streifenwagens flüchtete der Fahrer zurück in die Stuttgarter Straße. In dem dortigen Wohngebiet stellte er den Roller ab. Zu Fuß flüchtete er weiter und konnte jedoch wenig später eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 22-Jährige und Alkoholeinwirkung und vermutlich auch unter Drogeneinfluss stand. Er übergab sich mehrfach und wurde deshalb in ein Krankenhaus gebracht. Der Roller wurde zur Beweissicherung wegen Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis beschlagnahmt. Im Krankenhaus wurde beim 22-Jährigen eine Blutprobe erhoben. Mehrere Anwohner und Bekannte hatten sich während der Amtshandlung recht aggressiv gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten verhalten, weshalb weitere Streifenbesatzungen hinzugezogen werden mussten, um die Situation zu beruhigen.