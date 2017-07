Filderstadt-Bonlanden (pol) - In den frühen Montagmorgenstunden hat der Fahrer eines BMW auf der B 27 in Richtung Tübingen beim Überfahren eines Verkehrsschildes sein Fahrzeug beschädigt, teilte die Polizei mit. Der 31-jährige Reutlinger war gegen 3.45 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße unterwegs. Kurz nach der Abzweigung zur B 312 auf Höhe Bonlanden nahm er einen Schlag an seinem Auto war. Er konnte aber nichts Auffallendes feststellen und fuhr schließlich weiter. Nach wenigen Kilometern musste er seinen Wagen auf dem Standstreifen mit luftleerem Vorderreifen abstellen. Bei der Nachschau konnten weitere Beschädigungen im vorderen rechten Bereich des BMW festgestellt werden. Die weitere Überprüfung durch eine Streife des Polizeireviers Filderstadt hat ergeben, dass ein noch unbekannter Pkw-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen war und auf dem Grünstreifen im Bereich der Abzweigung B 312 von der B 27 ein Verkehrsschild und mehrere Begrenzungspfosten beschädigt hatte. Diese Teile waren auf die Fahrbahn geschleudert worden, über die dann der Reutlinger mit seinem BMW gefahren ist. Der Unfallverursacher entfernte sich anhand von Spuren auf die B 312 in Richtung Aichtal. Der Schaden am BMW und den Verkehrseinrichtungen beläuft sich auf rund 3500 Euro. Hinweise zu dem Unfall und dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei unter der Nummer 0711/7091-3 entgegen.

