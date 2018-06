Anzeige

Ostfildern (pol) - Ohne sich um den vom ihm verursachten Schaden in Höhe von mindestens 15.000 Euro zu kümmern, ist ein Autofahrer am Montagmorgen, gegen sieben Uhr, im Stadtteil Ruit einfach von der Unfallstelle geflohen. Der Unfallverursacher war nach Angaben der Polizei im Uhlbergweg in Richtung Schönbuchstraße unterwegs, als er gegen das Heck eines am rechten Fahrbahnrand abgestellten Mercedes prallte. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf ein davor abgestelltes Fahrzeug geschoben. Das Polizeirevier Filderstadt geht ersten Hinweisen auf das Verursacherfahrzeug und seinem Fahrer nach.