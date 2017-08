Leinfelden-Echterdingen (pol) - Aus Unachtsamkeit ist es am Dienstagnachmittag in der Benzstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen, teilte die Polizei mit. Eine 29 Jahre alte Fahrerin eines Opel Astra wollte gegen 16.40 Uhr von einem Firmenparkplatz auf die Benzstraße einfahren und übersah den Sattelzug eines 33-Jährigen und nahm ihm die Vorfahrt. Der Opel prallte gegen die linke Seite des Aufliegers und wurde im Frontbereich stark beschädigt. Die Autofahrerin erlitt hierbei eine Prellung am Knie. Während der Sattelauflieger nur einen geringen Schaden aufwies, war der Pkw so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Anzeige