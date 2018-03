Anzeige

Ostfildern-KemnatAuf dem Dach gelandet ist eine 56-jährige VW Golf-Fahrerin, als ihr am Sonntagnachmittag in Kemnat die Vorfahrt genommen worden ist. Sie befuhr nach Polizeiangaben gegen 16.30 Uhr die Hagäckerstraße ortsauswärts. An der Kreuzung zur Schönbergstraße missachtete ein 50-jähriger Porschefahrer die Vorfahrt der VW-Fahrerin. Sie kollidierten so unglücklich miteinander, dass der VW auf dem Dach landete. Während der Porschefahrer unverletzt blieb, wurden die 56-Jährige und deren 29-jährige Beifahrerin leicht verletzt nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken verbracht.

Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften wegen der ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten vor Ort. Am Porsche entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro, am VW entstand mit knapp 30.000 Euro Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten von Abschleppdiensten beseitigt werden. (pol)