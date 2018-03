Anzeige

Leinfelden-EchterdingenZu erheblichen Beeinträchtigungen im Feierabendverkehr ist es am späten Mittwochnachmittag bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen in Echterdingen gekommen. Laut Polizei befuhr ein 33-Jähriger gegen 17.20 Uhr mit seinem VW Caddy die Humboldtstraße und wollte nach links in die Hauptstraße abbiegen. Verkehrsbedingt musste er zunächst an der Einmündung anhalten. Ein in Richtung Ortsmitte fahrender 45-jähriger Mercedes-Fahrer hielt an, um dem VW-Fahrer das Abbiegen zu ermöglichen. Fatalerweise übersah der 33-Jährige jedoch den Audi eines 30-Jährigen, der von der Ortsmitte kommend auf der Vorfahrtsstraße unterwegs war. Die Fahrzeuge kollidierten so heftig miteinander, dass der Caddy auf den wartenden Audi geschleudert wurde. Die beiden jüngeren Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie benötigten jedoch zunächst keine ärztliche Hilfe. Der Audi und der Mercedes mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge staute sich der Verkehr auf der Durchgangsstraße von Echterdingen.