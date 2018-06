Anzeige

Denkendorf (pol)Einen Schaden in Höhe von etwa 27.000 Euro forderte nach Polizeiangaben ein Unfall, der sich am Freitagmorgen zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen ereignete. Ein 35-Jähriger war gegen 02:45 Uhr in einem Sattelzug in Richtung München unterwegs. Er fuhr auf dem rechten Fahrstreifen. Vermutlich wegen Unaufmerksamkeit folgte er einer Linkskurve im Baustellenbereich nicht und lenkte weiter geradeaus. Er räumte einige Warnbaken ab, prallte gegen die Stützen mehrerer Schutzbeschilderungen und rammte die Betonleitwand, an der er geschätzte 30 Meter entlang schleifte. Hinter ihm fuhr ein 52-Jähriger in einem Mercedes, der ebenfalls beschädigt wurde. Am Lkw riss die Ölwanne auf, so dass Betriebsstoffe auf die Fahrbahn ausliefen. Zu deren Beseitigung rückte die Feuerwehr Neuhausen mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften an die Unfallstelle aus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Führerschein des 35-Jährigen wurde beschlagnahmt. Er muss mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.