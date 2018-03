Anzeige

Ostfildern (pol)Ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Nellingen entstanden. Kurz nach 14.30 Uhr war ein 30-Jähriger mit seinem Peugeot von einem Grundstück auf die Felix-Wankel-Straße eingefahren. Hierbei passte er vermutlich kurz nicht auf und übersah den Audi A8 eines 22-Jährigen. Der Audi musste im Anschluss abgeschleppt werden.