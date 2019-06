Aichtal (pol)Übermüdung dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die mögliche Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Sonntagnachmittag auf der B 312 bei Aichtal ereignet hat. Ein 62-Jähriger war laut der Polizei gegen 17 Uhr mit seinem Renault Captur auf der Bundesstraße von Reutlingen in Richtung Stuttgart unterwegs. Zwischen den beiden Anschlussstellen Aichtal nickte er, wie er selbst einräumte, am Steuer ein, wodurch sein Wagen in einer leichten, abschüssigen Rechtskurve langsam immer weiter nach links auf die Gegenfahrbahn kam. Eine entgegenkommende 32-jährige VW Golf-Fahrerin erkannte den auf ihrer Spur fahrenden Renault und wich auf die Gegenspur aus, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Durch deren Hupen aufgeschreckt, versuchte der 62-Jährige wieder nach rechts zu lenken, wobei es zu einer Streifkollision mit dem entgegenkommenden Jeep Cherokee eines 55-Jährigen kam, der hinter dem Golf fuhr. Durch die auslösenden Airbags im Renault wurde der Unfallverursacher leicht verletzt. Alle anderen Beteiligten blieben zum Glück unverletzt.

Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wird auf insgesamt etwa 14.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße halbseitig gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.