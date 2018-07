Anzeige

Filderstadt (pol)Zwei noch unbekannte Täter haben am frühen Mittwochmorgen kurz nach 2 Uhr mehrere Staubsaugautomaten einer Waschstraße in der Jacob-Brodbeck-Straße aufgebrochen. Die Täter wuchteten die Automaten nach Polizeiangaben gewaltsam auf und entwendeten das darin enthaltene Münzgeld in noch unbekannter Höhe. Auch die Höhe des hinterlassenen Schadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen.