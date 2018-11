Anzeige

Esslingen (pol)Eine kurze Unachtsamkeit dürfte für einen Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw am frühen Donnerstagmorgen auf der B 10 verantwortlich gewesen sein. Im morgendlichen Berufsverkehr in Richtung Stuttgart herrschte gegen 6.20 Uhr stockender Verkehr, weshalb ein 44 Jahre alter Fahrer laut Polizei auf Höhe der Adenauerbrücke bis zum Stillstand abgebremst hatte. Ein 21-Jähriger reagierte offensichtlich zu spät, fuhr auf und schob den Vordermann noch auf den Wagen eines 47-Jährigen. Der Gesamtschaden an den drei Pkw beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf ungefähr 12.000 Euro.