Nürtingen (olt/pol)Über einem Waldgebiet zwischen Kirchheim und Nürtingen ist am Sonntag gegen 14.40 Uhr ein Ultraleichtflugzeug abgestürzt. Der 60-jährige Pilot des Flugzeugs, der nach Angaben der Polizei aus Tübingen kommt, wurde dabei tödlich verletzt. Das Flugzeug war auf der Kirchheimer Hahnweide gestartet und stürzte kurz danach im Gewann "Hörnle" in das Waldgebiet. Dabei prallte es gegen einen Baum und zerschellte. Es entstand Totalschaden in Höhe von etwa 165.000 Euro. Durch die Ortung des Handys eines Zeugen gelang es den Einsatzkräften, die Absturzstelle zu finden. Die Feuerwehr Kirchheim, zwei Notärzte, vier Rettungswagen, zwei Schnelleinsatzgruppen und Notfallseelsorger waren im Einsatz. Wenige Stunden zuvor war es in Mosbach im Neckar-Odenwald-Kreis zu einem ähnlichen Fall gekommen. Dort hatte der Pilot eines Kleinflugzeugs unmittelbar nach dem Start Probleme bekommen und war abgestürzt. Er verbrannte im Wrack seines Flugzeugs.