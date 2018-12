Anzeige

Owen (pol) Am Freitag ist es gegen 10.40 Uhr im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Weinbergstraße zum Einsatz der Rettungskräfte gekommen. Nach derzeitigem Sachstand geriet ein Trockner in der Waschküche im Keller des Anwesens aufgrund eines Kurzschlusses in Brand, was zu einer starken Rauchbildung auch im Treppenhaus führte. Sämtliche Bewohner konnten das Haus eigenständig verlassen. Der noch glimmende Trockner wurde von der Feuerwehr ins Freie verbracht und dort vollständig abgelöscht. Nachdem das Haus entsprechend durchgelüftet worden war, konnten die Bewohner wieder zurückkehren. Eine 27-jährige Bewohnerin wurde vor Ort vom Rettungsdienst wegen des Verdachts auf Rauchgasintoxikation versorgt.

Nennenswerter Sachschaden entstand neben dem vollständig zerstörten Trockner nicht. Die Feuerwehren aus Owen und Dettingen/Teck waren mit 5 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort.