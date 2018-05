Anzeige

Erkenbrechtsweiler (pol) In eine Bäckerei in der Uracher Straße ist ein Unbekannter nach Angaben der Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Über ein Fenster verschaffte sich der Einbrecher demnch zwischen 18.45 Uhr und 4.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Betrieb. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf einen kleinen Tresor, den er aus der Verankerung wuchtete und mitnahm ließ. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07025/911690 zu melden.