Leinfelden-Echterdingen (pol)Bei einem Verkehrsunfall in Stetten ist in der Nacht zum Mittwoch ein beträchtlicher Schaden in Höhe von 60.000 Euro entstanden. Eine 43 Jahre alte Frau war laut Polizei kurz vor 3.30 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr zunächst rund 25 Meter über eine angrenzende Wiese. Anschließend prallte der Wagen gegen ein Straßenschild, streifte einen geparkten Kleintransporter und beschädigte ein Mülltonnenhäuschen. Nachdem das Fahrzeug noch eine zirka 50 Zentimeter hohe Mauer überfahren hatte, kam der Wagen vor angrenzenden Garagen zum Stillstand. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Ihr total beschädigtes Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Da aus dem Autp zudem Betriebsflüssigkeiten ausgelaufen waren, war auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften an den Unfallort ausgerückt.