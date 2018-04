Anzeige

Ostfildern (red) Der Fahrer eines Taxis befuhr die L1202 von Esslingen in Richtung Neuhausen. Auf Höhe eines Schnellrestaurants in Ostfildern kam der Fahrer immer wieder in den Gegenverkehr und streifte dabei mehrere Autos und ein Motorrad. Auf der Körschtalbrücke kam er dann komplett in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Subaru. Ein hinter dem Subaru fahrender Golf konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Fahrezug auf. Es gab mehrere Verletzte. Die Feuerwehr Ostfildern musste Betriebsstoffe abstreuen und die Einsatzstelle ausleuchten. Es kam zu einem Verkehrschaos rund um die Körschtalbrücke, da immer nur eine Fahrtrichtung befahrbar war.

