Aichtal (pol) - Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist die Polizei am Donnerstagabend, gegen 20.45 Uhr, in eine Flüchtlingsunterkunft in der Straße Stockwiesen gerufen worden.

Nachdem gemeldet worden war, dass auch ein Messer im Spiel wäre, rückte die Polizei mit sieben Streifen aus. Beim Eintreffen hatte sich die Situation bereits beruhigt, die beiden Hauptaggressoren, zwei 25 und 35 Jahre alte Gambier, konnten nicht angetroffen werden. Sie hatten sich bereits entfernt.

Warum es zu einem Streit mit anderen Bewohnern im Nebenzimmer kam, ließ sich aufgrund der Sprachbarrieren nicht klären. Verletzt worden ist niemand. Ob einer der Beteiligten tatsächlich ein Messer bei sich trug oder damit gedroht hatte, ist ebenfalls nicht bekannt.